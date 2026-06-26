Contralor realiza visita sorpresa al Hospital Regional de David y señala deficiencias en atención y personal médico

Durante el recorrido, Flores afirmó que la prioridad es optimizar la atención hospitalaria, garantizar el cumplimiento de los horarios del personal médico y mejorar la calidad del servicio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, realizó una visita sorpresa al Hospital Regional Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los servicios de salud y la atención que reciben los asegurados y pacientes que acuden diariamente al centro médico.

Durante el recorrido, Flores afirmó que la prioridad es optimizar la atención hospitalaria, garantizar el cumplimiento de los horarios del personal médico y mejorar la calidad del servicio. En ese sentido, señaló que incluso podría contemplarse la contratación de especialistas extranjeros si fuese necesario para cubrir la demanda existente.

“Si se deben contratar médicos especialistas del exterior, se puede hacer”, expresó el contralor, al destacar que el sistema requiere soluciones inmediatas para fortalecer la atención a los pacientes.

Quejas de pacientes por citas y medicamentos

En el lugar, varios asegurados manifestaron su preocupación por las largas esperas para la atención médica, especialmente en la asignación de citas con especialistas y la programación de cirugías, que en algunos casos, según indicaron, puede tardar hasta dos años.

Asimismo, pacientes denunciaron el racionamiento de algunos medicamentos, particularmente tratamientos oncológicos, lo que genera preocupación entre quienes enfrentan enfermedades de alta complejidad.

El contralor reconoció estas inquietudes y aseguró que deben ser atendidas y corregidas como parte de una mejora integral del sistema de salud.

Falta de especialistas y retos del sistema

Flores también abordó la escasez de personal médico en el interior del país, señalando que en el hospital visitado existen limitaciones en especialidades clave como cardiología y gastroenterología.

“Solamente hay dos cardiólogos y cuatro gastroenterólogos para toda la población que se atiende aquí, lo cual es insuficiente”, indicó.

El contralor explicó que uno de los principales desafíos es la dificultad para atraer médicos especialistas a las provincias, ya que muchos prefieren ejercer en la capital por mejores oportunidades en el sector privado. Ante esta situación, reiteró que se evalúa la posibilidad de incorporar profesionales extranjeros para fortalecer la atención en regiones apartadas.

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“El paciente es primero”

Flores subrayó que el sistema de salud debe centrarse en el paciente y en la eficiencia del servicio, destacando que no basta con contar con infraestructuras modernas si no se garantiza personal suficiente para atenderlas.

“El paciente es primero. No sirve tener hospitales de primer mundo si no hay médicos que atiendan como debe ser”, afirmó.

El contralor indicó que se coordinarán acciones con la Caja de Seguro Social para atender las denuncias recibidas y mejorar la disponibilidad de medicamentos, especialmente en tratamientos críticos como la oncología y la hemodiálisis, con el objetivo de garantizar una atención más digna y oportuna para los asegurados.

El funcionario ha realizado visitas a diferentes centros hospitalarios y policlínicas.

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Con información de Demetrio Ábrego