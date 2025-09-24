Precios bajan en las estadísticas de la Contraloría, pero consumidores dicen que la realidad es otra

El comunicado también detalla que hubo descensos en los precios de las carnes, vivienda, agua, electricidad, gas, recreación y cultura.

Panamá/El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró en agosto de 2025 una variación de -0.2 % respecto a julio, lo que indica que, en promedio, los precios bajaron, según la Contraloría General de la República. Sin embargo, para los consumidores la realidad es otra: “El consumidor está consumiendo menos… en vez de tres comidas, está comiendo dos”, advirtió Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá (Uncurepa).

De acuerdo con la Contraloría, la disminución obedeció a la reducción en los precios de pasajes aéreos, en el grupo de transporte; a la baja en el costo de equipos telefónicos, en el rubro de comunicaciones; y a caídas en productos como pollo, carne de res, carne de cerdo y carne enlatada, dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas.

También hubo descensos en los precios de vivienda, agua, electricidad, gas, recreación y cultura.

El informe añade que de enero a agosto de 2025 el IPC acumuló una variación de -0.4 %, confirmando una reducción sostenida de precios a lo largo del año.

De enero a agosto de 2025, el IPC acumuló una variación de -0.4 %, lo que confirma que los precios se han reducido de manera sostenida a lo largo del año”, enfatiza un comunicado de la Contraloría.

Solo un grupo mostró incrementos: bebidas alcohólicas y tabaco, impulsado por el alza en bebidas destiladas, cerveza y cigarrillos.

No obstante, Acosta sostuvo que las cifras no reflejan la situación real de los hogares panameños. “Esto no significa que los precios han bajado”, explicó, al señalar, que hay otros factores que inciden en el tema, como la contracción económica, la competencia entre supermercados con ofertas de “dos por uno” y el cambio en los hábitos de consumo.

El consumidor lo que necesita es más educación, no solo buscar mejor precio, sino también mejor calidad y productos nutritivos”, precisó.

En el caso de los boletos aéreos, añadió que la baja responde a que los panameños han dejado de viajar al extranjero y ahora optan por hacer turismo interno, aunque los precios no son tan accesibles.