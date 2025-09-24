Ifarhu: Aprueban en primer debate cambios a la Ley para entregas de becas y auxilios económicos

La propuesta surge tras el análisis de cuatro iniciativas que fueron enviadas a una subcomisión, la cual recogió las opiniones de distintas instituciones vinculadas con la entrega de estos beneficios.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley No. 75 que modifica la normativa del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y establece nuevas reglas para otorgar becas, auxilios económicos y préstamos estudiantiles.

La propuesta surge tras el análisis de cuatro iniciativas que fueron enviadas a una subcomisión, la cual recogió las opiniones de distintas instituciones vinculadas con la entrega de estos beneficios. El resultado fue un texto unificado que introduce cambios significativos en la forma en que se administran los programas de apoyo educativo.

Puede leer: Ifarhu bajo revisión: Comisión de Educación analiza reformas para frenar el uso político

Uno de los puntos centrales es la creación de una plataforma virtual del Ifarhu, donde se manejarán los procesos de solicitud, requisitos y selección de beneficiarios. Según el diputado presidente de la Comisión, Jorge Bloise, este sistema busca garantizar que la información sea pública y accesible, reduciendo espacios de discrecionalidad.

Transparencia y fin de privilegios

El proyecto plantea que los auxilios económicos no desaparecen, pero deberán estar respaldados por un estudio socioeconómico riguroso. También se establece que no habrá privilegios políticos ni cartas de recomendación como criterio de selección.

“Ya bajo ninguna circunstancia una carta de un político será la que permita a un estudiante acceder a un préstamo o a una beca”, señaló José Pérez Barboni, uno de los diputados proponentes.

Además, con apoyo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, se impulsará la divulgación de la lista de beneficiarios, medida que antes no existía y que, según la comisión, permitirá cortar de raíz la opacidad en el manejo de los fondos.

También: Presidente Mulino pide más representación en la ONU y defiende la neutralidad del canal de Panamá

La propuesta, que reforma la Ley Orgánica del Ifarhu, ahora pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo y tercer debate, donde podría sufrir nuevas modificaciones.

Los diputados de la Comisión de Educación destacaron que el espíritu de la reforma es “transparentar el otorgamiento de las becas, el uso que se le da a las mismas y el proceso de selección”, con el fin de que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Con información de María De Gracia