Controversia por retiro de cerca frontal en mercado de Calidonia

Comerciantes denuncian que, incluso cuando la cerca estaba en pie, sus locales eran blanco de robos. Con su retiro, aseguran que la situación podría empeorar.

Ciudad de Panamá/Las cuadrillas de la Alcaldía de Panamá retiraron este lunes la cerca frontal del mercado ubicado en el cruce de Calidonia, como parte de un proyecto de rehabilitación de la zona. La medida ha generado preocupación entre arrendatarios y buhoneros del área, quienes temen un aumento en los actos de vandalismo y robos.

“Hasta ahora nos acabamos de enterar de que tumbaron la cerca, y que ahora ellos van a hablar con la Policía Municipal para ver cómo se va a manejar la vigilancia desde hoy”, expresó Jovanka Ruiz, buhonera del mercado.

“Empezó la reventadera de vagones. A mí, el viernes pasado, me abrieron y se llevaron una bocina. A otro compañero también le abrieron el vagón”, relató Ruiz.

Desde el municipio, el jefe de inspección de obras de la Alcaldía, Marcos Peñaranda, explicó que el retiro de la estructura responde a un esfuerzo por embellecer y revitalizar el área.

“Lo que vamos a hacer es limpieza, vamos a rehabilitar esto, moverlo de manera que sea más amigable y vistoso para la comunidad. Aquí va a haber policía municipal las 24 horas, pero esto no puede estar cerrado”, subrayó Peñaranda.

El proyecto, que busca hacer el mercado más atractivo y accesible para los clientes, deberá estar concluido en menos de un mes, según voceros municipales.

Con información de Luis Jiménez