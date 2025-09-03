Copa Airlines amplía su flota de carga con adquisición de un segundo avión
Copa Airlines presentó este miércoles su segundo avión carguero, una aeronave moderna con capacidad para transportar hasta 22 toneladas de mercancía, lo que permitirá ampliar la red de rutas y frecuencias de carga desde Panamá hacia el mundo.
El nuevo avión, que ya fue certificado y realizó un vuelo de prueba exitoso, representa un paso clave en la estrategia de la aerolínea para consolidar al país no solo como hub de pasajeros, sino también como un centro logístico de mercancías.
“Estamos muy contentos de tener el avión aquí con nosotros. Y ahora con él vamos a empezar a ampliar rutas y frecuencias con el avión carguero, complementando la operación de pasajeros”, destacó Jaime Álvarez, director del servicio de carga en Copa Airlines.
La aeronave, descrita como una de las más modernas de su tipo, puede cubrir trayectos de hasta seis horas de vuelo y está diseñada para consumir menos combustible, lo que la convierte en una opción eficiente y sostenible. Según Álvarez, este modelo ofrece una ventaja importante: permite atender mercados de menor volumen con un costo más razonable, algo que antes solo era posible con aviones de mayor tamaño.
Con este segundo carguero, la empresa busca reforzar la posición de Panamá como centro importante para el comercio global, brindando nuevas oportunidades para el traslado de productos hacia diferentes destinos.
Información de Jorge Quirós
