Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas por seguridad operacional

Para quienes tenían vuelos programados hasta el 18 de diciembre, la aerolínea ofrece varias alternativas para reprogramar o recuperar el valor de sus boletos:

Copa Airlines anunció la extensión de la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025, debido a que continúa evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos hacia Venezuela.

La aerolínea explicó que mantiene un monitoreo constante de la situación, luego de recientes intermitencias en las señales de navegación que afectan los sistemas de aproximación aérea hacia la capital venezolana.

Ante la alta demanda de pasajeros en esta época del año, Copa Airlines informó que ha incrementado sus vuelos hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia, como alternativa para los viajeros afectados por la suspensión.

Te puede interesar: Hija de la opositora venezolana Machado recibe el Nobel de la Paz en su ausencia

Además, la compañía evalúa otras opciones de aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación que no se vean comprometidos por los problemas de navegación que afectan a la región.

Opciones para los pasajeros

Para quienes tenían vuelos programados hasta el 18 de diciembre, la aerolínea ofrece varias alternativas para reprogramar o recuperar el valor de sus boletos:

Cambio de fecha u origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

dentro de la misma región, sin cargos adicionales. Cancelación del viaje , conservando el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

, conservando el valor del boleto como crédito para una fecha futura. Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, disponible a través de www.copa.com.

Copa Airlines reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones, e invitó a todos los viajeros con itinerarios hacia o desde Caracas a mantenerse atentos a sus canales oficiales de comunicación para actualizaciones.