Cortizo anuncia cuarentena total por pandemia de COVID-19

De acuerdo al Mandatario, la cuarentena es obligatoria con las excepciones que ya fueron definidas en los decretos relacionados con el toque de queda y será de manera indefinida.

Como gobierno, nuestra responsabilidad es preservar a toda costa la salud y la integridad de los panameños. A partir de las 5:01 a.m del miércoles 25 de marzo, declaro cuarentena total obligatoria en el territorio nacional de manera indefinida, con excepciones. #UnidosLoHacemos — Nito Cortizo (@NitoCortizo) March 24, 2020

“Como gobierno, nuestra responsabilidad es preservar a toda costa la salud y la integridad de los panameños”, destacó el Jefe de Estado panameño.

Cortizo inició la conferencia de prensa asegurando que todas las decisiones se toman como un equipo coordinado para enfrentar esta pandemia.

Los panameños tendrán dos horas para estar en circulación, desde media hora antes y hasta media hora después (panameños y extranjeros).

En caso que, por ejemplo, su cédula o pasaporte termine en 8, significa que podrá salir a las 7:30 a.m. para hacer su compra a las 8:00 a.m. y podrá llegar a su casa a las 8:30 a.m., tiempo en que las autoridades no le aplicarían sanciones.

De esta manera, según el último dígito de tu número de cédula, serían las horas de salida:

7- 7:00 a.m. (6:30 a.m.-8:30 a.m.)

8- 8:00 a.m. (7:30 a.m.-9:30 a.m.)

9- 9:00 a.m. (8:30 a.m.-10:30 a.m.)

0- 10:00 a.m. (9:30 a.m.-11:30 a.m.)

1- 1:00 p.m. (12:30 p.m.-2:30 p.m.)

2- 2:00 p.m. (1:30 p.m.-3:30 pm.)

3- 3:00 p.m. (2:30 p.m.-4:30 p.m.)

4- 4:00 p.m. (3:30 p.m.-5:30 p.m.)

5- 5:00 p.m. (4:30 p.m.-6:30 p.m.)

6- 6:00 p.m. (5:30 p.m.-7:30 p.m.)

Todos los adultos mayores de 60 años, sin importar su número de cédula podrán ir a realizar sus compras entre las 11:00 am y la 1:00 pm.