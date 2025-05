Caso Udelas: Corte Suprema ordena reintegro 'inmediato' de la docente Gianna Rueda

Este martes 20 de mayo, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, ponente de la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el abogado Ariel Bárcenas Justiniani en representación de la docente Gianna Mariel Rueda Manzano, emitió un comunicado sobre la decisión del pleno de la Corte respecto a la resolución disciplinaria de Udelas (Universidad Especializada de las Américas), que separó del cargo de docente a Rueda Manzano.

Chen Stanziola informó que la decana de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas de Udelas asumió competencias del Tribunal de Disciplina y omitió una etapa del proceso disciplinario del Texto Único del Reglamento de Disciplina Docente de Udelas, lo que vulneró el debido proceso.

"Así las cosas, el amplio recorrido fáctico y jurídico que precedió a la emisión del acto objeto de amparo, llevan a concluir a este Tribunal Constitucional que el procedimiento disciplinario seguido a la amparista GIANNA RUEDA MANZANO, se produjo con total prescindencia de los trámites legales", indica el comunicado.

De acuerdo con el informe de la magistrada, hubo una vulneración de las garantías fundamentales de Rueda Manzano, en el principio del debido proceso, según consta en el artículo 31 de la Constitución y del principio de non bis in ídem (no ser juzgado dos veces por la misma causa), además del deber constitucional de las autoridades de proteger los derechos fundamentales.

En este orden de ideas, Chen Stanziola detalló que se admitió la acción de amparo de garantías constitucionales, se revocó la resolución de destitución (Resolución No.031-2024 R-DAJ de 24 de octubre de 2024) y se ordenó su reintegro inmediato a su cargo en Udelas, con el pago de los salarios dejados de percibir.

