Costarisense requerido por homicidio es capturado en Guabito por Interpol

La captura se efectuó en el Puesto Migratorio de Guabito tras labores de verificación, perfilamiento y coordinación internacional con Interpol Costa Rica, confirmaron las autoridades.

Un ciudadano costarricense requerido por los delitos de homicidio y robo agravado fue aprehendido por unidades de Interpol Panamá, en coordinación con efectivos del Servicio Nacional de Migración, durante un operativo desarrollado en la frontera occidental del país.

La captura se efectuó en el Puesto Migratorio de Guabito tras labores de verificación, perfilamiento y coordinación internacional con Interpol Costa Rica, confirmaron las autoridades.

El hombre se mantenía prófugo de la justicia panameña por su presunta vinculación a un homicidio ocurrido el 2 de marzo de 2013, durante un robo a mano armada registrado en el sector de Las Delicias, en esta misma región fronteriza.

La persona quedó a órdenes de la Fiscalía de Homicidio de Chiriquí para continuar con el proceso judicial.

El crimen ocurrió durante un asalto a local comercial

De acuerdo con las investigaciones, el hoy aprehendido, junto a otros sujetos armados, ingresó a un local comercial con la intención de robar dinero en efectivo y diversos artículos. Durante el asalto, una mujer de nacionalidad panameña fue impactada por un disparo, muriendo en el lugar.

Tras cometer el delito, el sospechoso huyó hacia Costa Rica, país en el que permaneció durante varios años evadiendo la justicia, hasta que fue ubicado tras el intercambio de información entre ambas oficinas de Interpol.

Trasladado para los trámites legales correspondientes

Una vez aprehendido, el ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades migratorias y judiciales para el desarrollo de los trámites correspondientes, que incluyen el proceso de verificación, detención provisional y los mecanismos legales para su posterior judicialización o extradición, según lo determinen las instancias competentes.

Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional para la localización de personas requeridas por delitos graves, especialmente en zonas fronterizas utilizadas como rutas de evasión por delincuentes prófugos.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que se mantienen controles permanentes en los puestos fronterizos para reforzar la seguridad y evitar el ingreso o tránsito de personas con cuentas pendientes con la justicia.

Por este caso hay otras dos personas juzgadas por robo en Costa Rica, donde fueron ubicadas las evidencias del delito.