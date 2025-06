Crisis del agua: Dueños de restaurantes de Los Santos pagan cientos de dólares para mantener sus servicios

Los Santos/La crisis por la contaminación de los ríos Estibaná y La Villa continúa afectando a la región de Azuero y ha golpeado directamente al sector comercial, especialmente a fondas, restaurantes y panaderías que dependen del suministro para la preparación de alimentos.

El equipo de TVN Noticias recorrió varias zonas afectadas y conversó con comerciantes que han tenido que modificar sus rutinas y asumir mayores gastos para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Uno de los casos reportados corresponde a un restaurante donde, según explicó su encargado, que deben gastar aproximadamente 400 dólares por semana para abastecerse de agua potable certificada.

“Hemos tenido que mantener el precio, y bueno, nosotros hacernos cargo del costo que esto nos ha aumentado, ya que no podemos estar aumentando el precio al cliente, ya que el cliente no lo va a pagar tan fácilmente”, relató el encargado del restaurante.

En otra fonda, una de las asistentes explicó que diariamente requieren al menos dos galones de agua solo para preparar café. "Tiene que comprar el agua, son 2 galones por día, usted imagínese", dijo la trabajadora.

A esto se suma el consumo para preparar alimentos y refrescos. Estiman que se gastan entre 100 y 200 dólares semanales que se destinan exclusivamente a la compra de agua embotellada.

La situación también impacta a otros negocios como panaderías.

"Es lógico que yo no puedo hacer el pan con ese tipo de agua. Lastimosamente estamos bien afectados, tengo dos días que el agua no llega a mi casa. Y si llevan en Monagrillo, calle Nodier Girón. Además, el agua que nos está llegando es un agua que tú sabes que no se puede tomar", manifestó en un tono molesto ante esta situación.

En medio de esta crisis del agua, en La Villa de Los Santos se dio inicio a la celebración del Corpus Christi.

La comunidad y comerciantes coinciden en que esta situación ha encarecido sus operaciones y limita su capacidad de generar ingresos, mientras esperan una respuesta efectiva para normalizar el suministro en la región.

En el caso de las familias, han relatado que se gastan hasta 50.00 dólares por semana en la compra de agua, un gasto casi insostenible para el bolsillo de los santeños y herreranos.

Información de Emilio Batista