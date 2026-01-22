La crisis de basura en San Miguelito es un problema de salud y no de poder, advierte diputada Yarelis Rodríguez

Rodríguez reveló que, en ferias de salud realizadas en sectores vulnerables de San Miguelito, médicos pediatras han diagnosticado sarna como una de las principales afecciones en niños.

La diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, advirtió que la crisis de la recolección de basura en San Miguelito no puede seguir tratándose como un simple problema administrativo o político, sino como una emergencia de salud pública que ha sido ignorada por más de dos décadas.

Rodríguez señaló que el manejo integral de los desechos sólidos en el país “no está funcionando” y recalcó que San Miguelito lleva más de 20 años viviendo entre "la desidia y el abandono", con basura acumulada frente a las viviendas y focos constantes de contaminación que afectan directamente a la población más vulnerable.

“La gente está enferma. Esto no es un tema de dinero ni de quién manda. Es un tema de salud y de dignidad”, afirmó la diputada, al recordar que desde el año pasado solicitó al Ministerio de Salud que se declarara una emergencia sanitaria en el distrito, petición que no prosperó debido a las implicaciones que conlleva este tipo de medidas.

Rodríguez reveló que, en ferias de salud realizadas en sectores vulnerables de San Miguelito, médicos pediatras han diagnosticado sarna como una de las principales afecciones en niños, situación que atribuyó a la exposición constante a la basura, animales callejeros y focos de contaminación. “Eso me partió el corazón”, expresó.

Ante la actual intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el distrito, la diputada reconoció que la acción era necesaria, pero cuestionó la falta de planificación y la tensión política entre el Órgano Ejecutivo y la Alcaldía de San Miguelito. “Esta lucha de poderes no puede seguir. No se puede gobernar a la fuerza mientras la población sufre”, sostuvo.

La vicepresidenta de la Comisión de Salud confirmó que el director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, fue citado para el jueves 29 a las 10:00 a.m., con el fin de que explique cuál es el plan concreto para enfrentar la crisis, cómo se manejará la recolección en un distrito tan complejo y si existe una estrategia de largo plazo basada en economía circular, educación ambiental y valorización de los desechos.

Rodríguez también se refirió a los dos proyectos de ley presentados recientemente en la Asamblea: uno que propone que la Autoridad de Aseo asuma de forma permanente la gestión en San Miguelito y otro que plantea devolver la responsabilidad a los municipios. A su juicio, el debate no debe centrarse en el control político, sino en un modelo sostenible y coordinado.

“San Miguelito estaba a punto de convertirse en un modelo nacional de gestión ambiental. No se trata solo de recoger la basura y llevarla a un vertedero, se trata de transformar el sistema”, enfatizó.

Finalmente, la diputada alertó que la problemática de la basura no es exclusiva de San Miguelito, ya que la Comisión de Salud recibe constantes quejas de otras áreas del país, y reiteró su llamado al Gobierno a trabajar de forma articulada para evitar que la crisis se profundice.