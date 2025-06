Crisis en Azuero: MiAmbiente aplicará multas de hasta $9,999 por daños al río La Villa

Azuero/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció que a partir de mañana se impondrán multas a quienes hayan contaminado los afluentes del río La Villa, una medida que responde a la crisis ambiental que mantiene sin agua potable a más de 100 mil personas en la región de Azuero.

La orden del Presidente y también es la mía: todo el que haya cometido un delito ambiental va a ir ante la ley. A mí no me interesa de qué partido es ni qué posición tiene. Se van a imponer las multas mañana, porque teníamos que esperar que corrieran los términos para respetar absolutamente la ley… mañana empezamos a imponer las multas, la máxima que me permite la ley, de 9 mil 999 [dólares]”, declaró el ministro este lunes.