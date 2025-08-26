Crisis hospitalaria en Panamá: entre demoras, falta de insumos y ausencia de especialistas

Para expertos del sector salud, el problema es estructural y está vinculado a una atención primaria deficiente, lo que provoca que muchos pacientes lleguen a los hospitales en etapas críticas de sus enfermedades.

Ciudad de Panamá/Demoras en la atención, escasez de insumos médicos, negligencias en investigación y una alarmante falta de especialistas son parte de las crecientes denuncias que rodean a importantes hospitales del país como el San Miguel Arcángel, el Nicolás Solano y otros centros del sistema público de salud. La situación ha desatado preocupación entre pacientes, familiares y sectores políticos, que exigen soluciones urgentes.

Las quejas se han convertido en parte de la rutina diaria dentro de los centros hospitalarios, donde cientos de personas enfrentan largas horas de espera, una atención limitada y, en algunos casos, consecuencias fatales que aún están siendo investigadas.

“La falta de especialistas, la falta de médicos, la falta de insumos... Es un hospital al que hay que prestarle mucha atención. Le hemos pedido públicamente al Ministerio de Salud que realice una auditoría médica y, ¿por qué no?, que se contraten personas con especialidad en administración hospitalaria. Eso es lo que hace falta en la República de Panamá”, manifestaron voceros.

Ante la presión social, desde el Hospital Nicolás Solano confirmaron la creación de una sala de situación permanente para abordar la crisis.

“Estamos revisando los servicios de urgencias, los tiempos de espera del paciente, la clasificación que se realiza y muchas otras variables. La idea es mejorar y brindar una respuesta más oportuna a la población”, indicaron autoridades del centro médico.

Para expertos del sector salud, el problema es estructural y está vinculado a una atención primaria deficiente, lo que provoca que muchos pacientes lleguen a los hospitales en etapas críticas de sus enfermedades.

“La debilidad de la atención primaria y de la prevención tiene como consecuencia que las personas acudan al hospital cuando ya están en estado crítico”, explicó Rosario Turner, exministra de Salud.

Por su parte, el diputado Betserai Richards arremetió contra la falta de acción del Ministerio de Salud respecto a la incorporación de nuevos profesionales médicos al sistema.

“No me vengan con excusas de que falta plata para generar turnos o contratar a esos cientos de jóvenes que ya completaron sus materias de medicina. Están listos para entrar al sistema y el Minsa les dice que no hay cupo para su internado. Los recursos existen; lo que hace falta es voluntad y dejar de gastar el dinero en otras cosas”, reclamó.

Mientras las autoridades discuten soluciones, en los pasillos de los hospitales la realidad sigue siendo dura: pacientes que luchan por sobrevivir, familias aferradas a la esperanza y un país que aún confía en que el sistema de salud no le dé la espalda cuando más lo necesita.

