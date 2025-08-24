Crisis de salud pública revive el debate por una ley que tipifique y sancione la mala praxis

A pesar de la urgencia de una ley, los panelistas coincidieron en que la solución también requiere de la transformación del sistema.

Ciudad de Panamá, Panamá/La creciente indignación por la calidad del servicio de salud pública en Panamá ha reavivado un debate recurrente y doloroso: la necesidad de una ley que tipifique y sancione la negligencia médica. A pesar de los esfuerzos de organizaciones de víctimas que han llevado la propuesta a la Asamblea Nacional en repetidas ocasiones, la iniciativa ha sido rechazada una y otra vez, dejando un vacío legal que, según expertos y afectados, profundiza la desconfianza en el sistema de salud y la justicia. Este complejo panorama fue el centro de una discusión en el programa Radar que reunió a voces clave del sector para analizar la raíz del problema.

La lucha por una ley: Cuatro intentos sin éxito

La abogada Elzebir Montenegro, directora de la Fundación Cinta Chocolate, enfatizó que la falta de un marco legal adecuado es un obstáculo fundamental para las víctimas. Sus declaraciones subrayan la frustración de quienes buscan justicia, enfrentándose a un sistema que no está preparado para procesar estos casos. "Necesitamos una ley, específicamente hemos intentado cuatro veces, tres veces prohijado y este último intento en la junta técnica lo encontraron no viable, sin un sustento".

Agregó que la última vez que se presentó la propuesta fue en septiembre de 2024.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha reportado un aumento en los casos de negligencia médica en los últimos años, lo que agrava la urgencia de una respuesta. Sin embargo, los expertos advirtieron sobre la dificultad de determinar si hubo negligencia y la falta de confianza de las víctimas en un sistema judicial que a menudo carece de las herramientas y los conocimientos técnicos para juzgar estos casos adecuadamente.

Una crisis que va más allá de la ley

A pesar de la urgencia de una ley, los panelistas coincidieron en que la solución va mucho más allá de una simple sanción legal. El Dr. Domingo Moreno, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), argumentó que el problema es de naturaleza sistémica. "El sistema público tiene que partir por delante, sufriendo una transformación", afirmó.

Según Moreno, se necesita una reestructuración profunda que aborde la escasez de personal, la falta de insumos médicos y la infraestructura deficiente, problemas que, al final, son los que propician los errores y las quejas.

La Dra. Claude Verger, del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá, reforzó este punto al señalar que el aumento de denuncias es un síntoma de un malestar más profundo en la sociedad. "Esto es un reflejo de una crisis que es más allá del sector de salud, una crisis de la sociedad", concluyó.

La mayoría destaca que la falta de una buena comunicación entre el médico y el paciente es una de las causas más frecuentes de las quejas. Muchas de las denuncias no se centran en la competencia técnica, sino en la percepción de que no se brindó información adecuada sobre el tratamiento o los riesgos, rompiendo el vínculo de confianza.

El portavoz del Ministerio de Salud, Dr. Vicente Oliver Paredes, reconoció la necesidad de mejoras, aunque defendió los esfuerzos de la entidad por fortalecer los servicios. Sin embargo, la brecha entre la percepción del público y las acciones del gobierno sigue siendo un desafío.

En conclusión, la discusión deja claro que, si bien una ley para tipificar la mala praxis es un paso necesario para proteger a los pacientes y hacer justicia, no es la panacea. La crisis de la salud en Panamá es una falla multifacética que requiere una respuesta integral. Una ley de negligencia médica debe ser el complemento de una transformación profunda y urgente del sistema de salud público, que aborde las deficiencias en infraestructura, recursos humanos y, sobre todo, la confianza. Solo así se podrá garantizar que la salud de los panameños no sea una lotería.

