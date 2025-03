CSS advierte de 'crisis infantil' por aumento de casos de hígado graso en niños: ¿Qué rol juegan las loncheras?

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) ha identificado un preocupante aumento de casos de hígado en niños de tan solo seis años. Una condición que había estado asociada únicamente a adultos con malos hábitos alimenticios.

En ese sentido, la institución hizo un llamado a los padres y acudientes de niños que cursan grados escolares para que se esfuercen por enviar loncheras que cumplan con los requerimientos nutricionales apropiados para cada niño o adolescente. La institución señaló que, a pesar de que cada año se habla sobre la importancia de una alimentación saludable en las escuelas, pocas veces se toman en cuenta las graves consecuencias de una mala nutrición en la infancia.

Carlos Núñez, nutricionista del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Ciudad de la Salud, ha observado que muchas loncheras escolares no están cumpliendo con los requerimientos nutricionales, pero lo peor es que algunos padres no aceptan que no están haciendo bien su trabajo al preparar los alimentos de sus hijos.

Núñez explica que los casos en niños guardan relación con un alto consumo de alimentos ultraprocesados.

Es alarmante ver niños pequeños con hígado graso debido a la sobrecarga de alimentos procesados, altos en grasas y azúcares. Esto no es un tema menor, es una crisis de salud infantil", advirtió el especialista.

Para el nutricionista, es un error duplicar las comidas, es decir, dos desayunos o dos almuerzos, porque esto lo único que genera es un "exceso de calorías que el cuerpo no necesita" y lo otro son las calorías vacías, como galletas, jugos artificiales y productos ultraprocesados que no aportan ningún valor nutricional.

"Estos niños no solo tienen mayor riesgo de sobrepeso, sino que también pueden sufrir fatiga, falta de concentración y problemas metabólicos", señaló el experto.

Núñez subrayó que el problema no es solo la oferta alimentaria, sino la falta de educación nutricional tanto en casa como en las escuelas. "No sirve de nada preparar una lonchera saludable si el niño no está acostumbrado a comer bien. La educación alimentaria empieza en casa, y los padres deben asumir su responsabilidad", afirmó.

Otro tema que preocupa a las autoridades de salud es la falta de control en las cafeterías escolares; a pesar de que existen normativas para regular la venta de alimentos, muchas escuelas siguen ofreciendo productos no recomendados para niños.

"Cuando vemos a un niño de seis años con hígado graso, debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo mal? No podemos normalizar que un niño se alimente solo de galletas, jugos artificiales y productos procesados. Su salud está en juego", agregó.

Alimentos a evitar

Embutidos.

Mantequilla y margarina.

Comidas rápidas.

Bebidas industriales como gaseosas o refrescos.

Productos que incluyan la grasa o nata de los lácteos (helados de crema, postres

Recomendaciones

Una lonchera saludable debe contener frutas que aportan vitaminas y minerales. Para economizar, puede optar por frutas de temporada o nacionales como guineos, piñas, mangos, papayas o naranjas, por mencionar algunas.

De igual forma, los emparedados con lechuga, tomate y rollitos de jamón con espinacas son una buena opción. Para agregar grasas saludables y minerales, también puede incluir frutos secos como almendras, pepitas de marañón, nueces o maní.

Para Núñez es un "mito que comer sano es caro" porque con una "buena planificación se pueden preparar meriendas nutritivas y accesibles".

Hizo un llamado a los padres para que, de requerir asesoría especializada, acudan a los centros hospitalarios o de salud, en donde podrán recibir todas las recomendaciones sobre cómo garantizar una alimentación adecuada para sus hijos.