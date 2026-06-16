CSS realiza por primera vez ablaciones térmicas por microondas para tratar tumores en Chitré

Esta técnica mínimamente invasiva fue aplicada con éxito en pacientes con nódulos tiroideos benignos y en un caso de hepatocarcinoma.

Chitré/La Caja de Seguro Social (CSS) logró un importante avance en la medicina pública de la región de Azuero al realizar, por primera vez en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré, procedimientos de ablación térmica por microondas, una tecnología innovadora utilizada para el tratamiento de tumores.

Esta técnica mínimamente invasiva fue aplicada con éxito en pacientes con nódulos tiroideos benignos y en un caso de hepatocarcinoma, un tipo de cáncer de hígado, ampliando las alternativas terapéuticas disponibles dentro de la institución.

La intervención contó con la participación de un equipo especializado de radiólogos intervencionistas provenientes de distintas provincias del país, quienes trabajaron de manera conjunta en la aplicación de estas terapias locorregionales, fortaleciendo la atención multidisciplinaria y los estándares de calidad en el sistema público de salud.

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El doctor Jonathan Cerrud, radiólogo intervencionista del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado y encargado de los procedimientos, explicó que esta técnica consiste en la introducción de una aguja guiada hasta la zona afectada, cuya punta genera calor controlado para destruir con precisión el tejido tumoral o el nódulo tratado.

“Este procedimiento ofrece una alternativa segura, efectiva y de rápida recuperación para los pacientes, reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas más complejas”, destacó el especialista.

La incorporación de esta tecnología representa un avance para la atención médica especializada en la región central del país, permitiendo que pacientes puedan acceder a tratamientos de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otros centros hospitalarios.