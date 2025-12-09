Cuatro niños quedan en orfandad tras asesinato de su joven madre en Arraiján; familiares piden ayuda

La familia pidió apoyo a la población para cubrir gastos del sepelio y necesidades básicas de los menores. “Para los niños, el más chiquito usa pamper y toma leche”, expresó una de sus familiares.

Arraiján, Panamá Oeste/La comunidad de Bique de Arraiján, en Panamá Oeste, permanece consternada tras el feminicidio de Marimar Pérez, de 30 años, quien fue asesinada en su residencia por su pareja y padre de sus cuatro hijos, Alvis Castillo, de 36 años. Él posteriormente se suicidó.

Vecinos y familiares describieron a Marimar como una madre dedicada a sus cuatro hijos, muy querida en la zona. Este martes, en los predios de su casa, aún se respiraba un ambiente de tristeza e impotencia mientras los moradores intentaban asimilar la tragedia.

"Era muy alegre y carismática", lamentó uno de sus vecinos. "Ella se llevaba con todo el mundo, era muy cariñosa", expresó otra de las vecinas.

Huyó buscando protección

De acuerdo con sus familiares, Marimar se había refugiado días antes en casa de su madre, huyendo de su pareja, quien la habría amenazado con un arma de fuego.

Horas antes del crimen, vecinos escucharon varios disparos al aire, interpretados después como una advertencia de lo que ocurriría.

Lamentablemente, la joven regresó a la vivienda para recoger ropa para ella y sus hijos, creyendo que Castillo no se encontraba allí. Sin embargo, fue sorprendida y asesinada a tiros. Él luego se quitó la vida.

No había denuncia previa

Según los datos preliminares, no existía una denuncia formal por violencia doméstica y se desconocía la situación que la víctima enfrentaba. Allegados contaron que, durante su relación de casi 10 años, las agresiones eran recurrentes cuando el agresor ingería alcohol, lo que generaba escenas difíciles de controlar para los vecinos.

Los hijos de Marimar —de 10 años, 7 meses, 6 años y 3 años— quedaron sin el cuidado y amor de su madre. El bebé de 7 meses se mantiene hospitalizado tras haber recibido un golpe durante el incidente.

Ibeth Pérez, del Ministerio de la Mujer, acudió al lugar para brindar ayuda a los niños y sus familiares.

La familia pidió apoyo a la población para cubrir gastos del sepelio y necesidades básicas de los menores. “Para los niños, el más chiquito usa pamper y toma leche”, expresó una de sus familiares.

Con este caso, en la provincia se contabilizan tres femicidios y una tentativa en lo que va del año.

