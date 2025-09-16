Dan el último adiós al teniente Delvis González, hallado sin vida en La Chorrera

En una emotiva ceremonia, familiares, amigos y compañeros del Cuerpo de Bomberos de Panamá Oeste despidieron este martes 16 de septiembre al teniente Delvis González. Su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 17 de agosto en el área de Las Yayas, en La Chorrera, luego de que su auto fuera encontrado incinerado.

La jornada de despedida comenzó con una solemne ceremonia religiosa en la iglesia de Testigos de Jehová, en Capira. Posteriormente, el cortejo fúnebre se trasladó al cuartel de bomberos de Capira, donde se le rindió un emotivo homenaje con una "calle de honor" y una ceremonia en la que se entregaron recuerdos a la familia.

Compañeros de la institución recordaron a Delvis como un hombre de gran vocación y compromiso, siempre dispuesto a ayudar incluso en sus días de descanso.

"De verdad que cada uno tiene su manera peculiar de recordarlo. Claro que sí, va a hacer mucha falta", expresó uno de sus colegas.

Decenas de personas asistieron al funeral no solo para rendir tributo al teniente, sino también para clamar por justicia. Los asistentes expresaron su esperanza de que las autoridades actúen con celeridad, encuentren a los responsables y se haga justicia en el caso, que ha conmocionado a la comunidad.