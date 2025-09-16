Autoridades investigan la muerte de una menor de 13 años posiblemente por dengue

La menor podría ser la tercera víctima de dengue de la región metropolitana, ya que se han registrado dos defunciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades sanitarias de la Región Metropolitana de Salud investigan la muerte de una niña de 13 años, residente en la comunidad de Valle de San Francisco, en Kuna Nega, para determinar si el dengue fue la causa que le arrebató la vida.

Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la región, confirmó que la menor había dado positivo en una prueba de dengue y que fue atendida en instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Sin embargo, precisó que aún se realizan coordinaciones con personal médico para determinar si la causa del deceso fue el dengue o si existía alguna condición preexistente.

En estos momentos nos encontramos en una investigación para verificar si la causa de la muerte fue dengue o existía alguna condición preexistente. Estamos haciendo coordinaciones con el personal de la Caja de Seguro Social para ampliar la información”, explicó el funcionario.

De confirmarse, este caso sería la tercera víctima por dengue en la Región Metropolitana, donde ya se han reportado dos defunciones previas.

Las autoridades recordaron que, días atrás, se realizó un operativo contra el dengue en Cuna Nega, donde se detectaron varios criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

La situación fue presentada este martes en el Consejo Municipal, donde los representantes de Salud catalogaron como “muy preocupante” el actual panorama del dengue en el distrito de Panamá.

Más de 10 mil casos de dengue registrados en Panamá en lo que va del 2025. El Departamento de Epidemiología, del Minsa, hasta la semana epidemiológica número 33, correspondiente del 10 al 16 de agosto, ha contabilizado 10,188 casos de dengue en todo el territorio nacional.

De ese total, 9,044 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 1,074 presentaron signos de alarma y 70 fueron clasificados como dengues graves. El informe también reveló que la Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 2,946 casos, seguida de San Miguelito con 1,951 y Panamá Oeste con 1,168.

Con información de Kayra Saldaña