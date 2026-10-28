Dan último adiós a Jishar Alvarado, el joven de 17 años asesinado en Perejil

La despedida también estuvo acompañada de un llamado a la paz, tanto para la familia del joven como para la comunidad. Sus allegados pidieron que cese la violencia y que el asesinato no quede sin esclarecer.

Ciudad de Panamá/Familiares, amigos y compañeros de la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en el corregimiento de Tocumen, despidieron a Jishar Alvarado, el joven de 17 años asesinado la semana pasada en el área de Perejil, en la ciudad de Panamá, y pidieron a las autoridades esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Durante la despedida, quienes lo conocieron recordaron su participación en la comunidad religiosa, donde fue monaguillo, formó parte del grupo de catequistas y se destacó por su servicio y cercanía con otros jóvenes.

Jishar era una figura importante para la pastoral juvenil de la parroquia. Una de sus amigas lo describió como el motor del grupo y recordó que, desde pequeño, se distinguía por su energía y dinamismo.

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“Un campamento y un retiro no son lo mismo sin él”, expresó una de sus compañeras.

Otro de sus amigos destacó su carácter servicial y alegre, así como su capacidad para hacer reír a quienes compartían con él.

“Fue de esas personas con las que tú no puedes pasar un minuto porque ya estás riéndote de lo carismático que siempre fue”, recordó.

La despedida también estuvo acompañada de un llamado a la paz, tanto para la familia del joven como para la comunidad. Sus allegados pidieron que cese la violencia y que el asesinato no quede sin esclarecer.

En medio del dolor, amigos y compañeros insistieron en que se haga justicia por la muerte del adolescente.

Información de Hellen Concepción

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