¡Decepcionado! Así dijo estar el arzobispo Ulloa de la política en Panamá

La campaña arquidiosesana se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto , y las alcancías serán entregadas el 24 de agosto .

El arzobispo José Domingo Ulloa expresó su decepción hacia la política, por lo que prefirió no opinar sobre temas como la reciente polémica en torno a la creación de un régimen especial de jubilación para magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ulloa habló con los medios durante la ceremonia de oficialización de un grupo de diáconos, en la que destacó el papel de estos hombres que, además de ser esposos, padres y profesionales, han decidido también servir a la Iglesia.

“A mí no me pregunten, pregúntenle a los que votaron. Yo de política estoy decepcionado”, dijo al ser consultado sobre la actuación de los magistrados.

El arzobispo recordó además el inicio de la campaña arquidiocesana, una jornada de recolección en las calles que busca no solo recaudar fondos, sino también motivar a los católicos a colaborar con las necesidades de la Iglesia y sus obras sociales y de misericordia.

Explicó que los aportes recogidos en las alcancías se destinan a sostener iniciativas como la atención a migrantes, niños, comedores, personas con VIH, comunidades en pobreza, así como la formación de sacerdotes y equipos pastorales.

