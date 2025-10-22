Decomisan drogas y otros artículos prohibidos en el centro penitenciario La Joya

Las autoridades continúan con estos operativos para desmantelar estructuras criminales internas y prevenir incidentes que puedan comprometer la paz y el orden dentro del sistema carcelario nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una requisa en el centro penitenciario La Joya como parte de la Operación Armagedón, un esfuerzo nacional enfocado en la seguridad de las cárceles del país.

El operativo resultó en el decomiso de una cantidad significativa de artículos prohibidos, incluyendo:

15 teléfonos celulares.

11 platinas (posiblemente utilizadas como armas o herramientas).

Cuatro galones de bebidas fermentadas de fabricación artesanal.

40 cajetillas de cigarrillos.

Presunta sustancia ilícita (sin especificar tipo o cantidad).

La Operación Armagedón se está desarrollando simultáneamente en todos los centros penitenciarios del país con el objetivo primordial de mantener la seguridad tanto de los funcionarios que laboran en estas instalaciones como de los propios privados de libertad.

Las autoridades continúan con estos operativos para desmantelar estructuras criminales internas y prevenir incidentes que puedan comprometer la paz y el orden dentro del sistema carcelario nacional.

El pasado 2 de octubre, un arsenal compuesto por trece armas de fuego, municiones, drogas, celulares y armas blancas fue decomisado en la cárcel Nueva Esperanza de Colón, durante un operativo de inteligencia que expuso los vínculos entre privados de libertad y redes criminales externas.

La acción, denominada Operación Armagedón XL, se realizó en los pabellones 1, 2, 3 y 6 del penal, donde se incautaron trece armas de fuego ocultas que presuntamente eran utilizadas para fortalecer estructuras delictivas dentro y fuera del centro carcelario.