Defensor del Pueblo aboga porque se cumplan los acuerdos de las mesas de diálogo

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ponderó el hecho de que todas las organizaciones se hayan sumado en una mesa única de diálogo en la que será la iglesia católica mediadora, con el objetivo de que se unifiquen los criterios y se logren acuerdos en beneficio de todos los panameños.

Leblanc, aclaró que ya no será mediador en la mesa, pero recomendó que se parte desde los puntos acordados con el Gobierno como el precio del combustible, la canasta básica en 121.00 dólares y lo relacionado con los granos no nacionales, por lo que ponen a disposición las actas para que sean analizadas.

En cuanto al problema de la corrupción, el Defensor del Pueblo, los ciudadanos deben analizar las candidaturas durante la campaña electoral para escoger mejor a quienes van a gobernar durante los próximos cinco años, porque cerrar la Asamblea no sería una solución, por ellos recomienda analizar bien lo que se va a hacer.

Mencionó la necesidad de la apertura del corredor humanitario, debido a que hay personas que están varadas en las calles, personas que salieron a citas médicas que no pudieron llegar e incluso extranjeros que vinieron al país a vacacionar y ahora no han podido retornar para integrarse a sus trabajos.

Aseguró que están dispuesto a participar en lo que las partes soliciten, pero con ética, sin violencia, buena fe y transparencia.

Aprovechó para decir que la aclaración que hizo la Defensoría del Pueblo mostró los videos completos de la negociación por que se estaba dejando entre dicho la integridad de las personas que están en la mesa, y había una controversia pública entre ambas partes que estaba generando violencia.

Leblanc, además aclaró que algunos grupos que se mantienen en cierre de calles no pertenecen a la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y la Alianza por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), agregando que antes de instalar la mesa la Policía Nacional se comprometió a no despejar a los participantes de la mesa para no empañar el diálogo.

Sin embargo, en las protestas hay personas con intereses personales, sociales, políticos, judiciales, y hay personas que están aprovechando para robar, dando paso a una combinación de cosas que están jugando con la democracia y la estabilidad del país reiterando que la hora de hacer los cambios es en las elecciones.

Finalizó diciendo que se tienen que cumplir los acuerdos que se logran, ya que, de nada sirve tener tantas mesas si no se cumplen. Señaló que es bueno que en esta nueva mesa se toque la corrupción, pero debe ser desde una visión amplia, debido a que detrás del funcionario corrupto hay un empresario, un abogado y otras personas.