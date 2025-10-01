Delitos Sexuales: Detienen a hombre que se hacía pasar por futbolista para atraer a menores

En otro caso, en Las Mañanitas, se detuvo a un hombre acusado de violación contra una joven indígena a quien habría engañado con una falsa oferta de trabajo como niñera.

hombres aprehendidos delitos de robos agravados y sexules
Hombres aprehendidos por delitos de robos agravados y sexules. / Cortesía: Ministerio Público
Oderay Varela - Redactora
01 de octubre 2025 - 16:31

Panamá/Seis personas fueron aprehendidas la mañana de este miércoles 1 de octubre en diferentes operativos realizados en la capital por la supuesta comisión de delitos sexuales y robo agravado.

Las operaciones se llevaron a cabo en las áreas de Chilibre, Las Mañanitas, Pacora y Juan Díaz, donde se arrestaron a cuatro hombres que están relacionados con casos de violación y corrupción de menores, incidentes que ocurrieron durante este año 2025.

La operación fue realizada por la Procuraduria General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria Metropolitana, en colaboración con la unidad de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

En Las Mañanitas, se detuvo a un hombre acusado de violación contra una joven indígena a quien habría engañado con una falsa oferta de trabajo como niñera. Por otro lado, en Juan Díaz, se arrestó a un individuo que se hacía pasar por un jugador de futbol para atraer a menores a su hogar para someterlos a actos de naturaleza sexual en los que les ofrecía dinero a cambio.

Además, las acciones operativas se extendieron a Curundú y Santa Ana, en las cuales se detuvieron a dos personas investigadas por un robo a mano armada en un local comercial en Calidonia en el que se encontraban menores de edad.

Según las investigaciones, los delincuentes sustrajeron $1,500 en efectivo y alrededor de $5,000 en los teléfonos celulares de diversas marcas y modelos.

Los capturados serán llevados ante un juez de garantías que deberá legalizar la aprehensión, imputar cargos y establecer las medidas cautelares correspondientes para el desarrollo de las investigaciones por parte de la fiscalía.

