Demanda de inconstitucionalidad contra memorándum con EEUU llega a la Corte Suprema de Justicia

Panamá/Una demanda de inconstitucionalidad en contra del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América fue presentada hoy ante la Corte Suprema de Justicia.

La demanda fue presentada por Juan Ramón Sevillano, quien considera que dicho acuerdo es contrario a lo que establece la Constitución y quien además actúa en representación del Movimiento Sal de las Redes.

El memorándum fue firmado el pasado 9 de abril entre el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos (EE.UU.), Pete Hegseth.

Sevillano señaló que el documento permite el uso del territorio nacional por parte de fuerzas militares norteamericanas, lo cual —según indicó— contradice el Tratado de Neutralidad, que establece claramente que en Panamá no puede haber bases militares y que dicho tratado debe ser respetado.

El memorándum, de acuerdo con el abogado, también viola el artículo 325 de la Constitución, que exige que este tipo de acuerdos se sometan a consulta pública. Este artículo en mención dice, entre otras cosas, que "los tratados o convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal, así como la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo y, luego de su aprobación, serán sometidos a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa. Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez, si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior (...)"

“El gobierno le tiene un miedo atroz a la consulta pública, porque en esa consulta el pueblo panameño va a demostrar que no quiere más bases norteamericanas en este país. Hemos derramado sangre desde 1850; no podemos obviar nuestra historia”, declaró.

Sevillano también solicitó a la Corte que se realice una inspección ocular, argumentando que el contenido del documento difiere de lo que ocurre en la práctica.

Aseguró que en un documento legal lo que tiene validez son las cláusulas, su contenido y los efectos jurídicos que generan, independientemente de que se trate de un “memorándum”. “Vamos a ver si los magistrados [de la Corte] se atreven (…)”, añadió.

Documento Memorándum de Entedimiento EEUU-Panamá Consúltalo

Recientemente, en una entrevista con TVN Noticias, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al contenido del memorándum, indicando que "el acuerdo no es de bases, no cede territorio, ni interfiere con nuestra soberanía nacional". Afirmó que el acuerdo no permite bases militares, sino que establece tres sitios que serán utilizados por EE.UU., señalando además que esto no es algo nuevo.

De acuerdo con Mulino, lo establecido en el memorándum está por definirse con el tiempo, ya que el Ministerio de Seguridad deberá aprobar las operaciones que se lleven a cabo, reiterando que se preserva la soberanía panameña, el Tratado de Neutralidad y la Constitución Política.

Ante los cuestionamientos surgidos a raíz de versiones planteadas por autoridades de distintos países, el Gobierno publicó una versión del memorándum en español.

En ella se destaca que “no lesiona nuestra soberanía y enfatiza el respeto mutuo por la independencia, soberanía e integridad territorial de ambos países. Específicamente, establece que todas las instalaciones de seguridad en territorio panameño, incluidas las ubicaciones autorizadas para actividades conjuntas, seguirán siendo instalaciones panameñas”.