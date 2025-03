Presentan denuncia ante la Corte Suprema contra diputados suplentes por presunta dualidad de funciones

Ciudad de Panamá, Panamá/Este lunes se presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra 58 diputados suplentes, acusados de ocupar cargos administrativos en la Asamblea Nacional sin cumplir, según los denunciantes, con los horarios y responsabilidades asignados.

Entre los denunciados se encuentran miembros de diversos partidos políticos y de la bancada independiente Vamos.

"No marcan en el reloj biométrico, no asisten regularmente a la Asamblea y, además, se les ve haciendo política en las escuelas durante horas laborales, cuando supuestamente son administrativos", declaró a TVN el abogado Abdiel González, quien presentó la denuncia.

Según González, los diputados han encontrado maneras para que sus suplentes reciban remuneración, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado que los emolumentos de los suplentes solo se otorgarán cuando ocupen la curul durante sesiones ordinarias o extraordinarias.

Aseguró que, entre los artículos que violan, está el 156 de la Constitución, así como violación al Código Penal artículo 143.

Pidió al Contralor, Anel "Bolo" Flores, no aceptar "listas brujas" que marcan los diputados en vez de usar el reloj biométrico. A su juicio, los diputados suplentes que están designados como asistentes son "botellas".

La denuncia surge en medio de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público sobre el uso de la planilla 002, en la que se asigna personal a los diputados, incluyendo a sus suplentes, y la planilla 150, referente a gastos de transporte de la Asamblea Nacional. Como parte de esta investigación, la Fiscalía solicitó a la Asamblea una serie de datos, como el método de pago de estas planillas (cheque o transferencia ACH) y los salarios devengados entre junio de 2024 y la fecha actual. Según la Asamblea, esta información fue entregada la semana pasada.

La Fiscalía inició la investigación tras una denuncia presentada por la diputada independiente Walkiria Chandler.

Algunos diputados han manifestado que la designación de los suplentes no es supervisada por el Legislativo. Al menos 47 diputados suplentes habrían sido nombrados como funcionarios "eventuales", con cargos de asistente técnico parlamentario, asistente administrativo o asesor.

El diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, comentó, en su momento, a TVN-2.com: "No le veo mayor sustento a esa acción [presentada por Walkiria Chandler] porque la Corte Suprema de Justicia dijo que a los suplentes no se les podía pagar salarios si no estaban habilitados, pero no se les está pagando a ellos por ser suplentes, sino por ejercer un cargo administrativo. No le veo ningún caso y no sé por qué se presentó esa denuncia".

Por su parte, el diputado de la bancada independiente VAMOS, Jorge Bloise, quien no incluyó a su suplente en ninguna planilla del Legislativo, espera que la Asamblea entregue toda la información requerida, pues considera esencial determinar si los suplentes cumplen con los roles que se les han asignado.

Bloise enfatizó que los suplentes no pueden recibir salarios si están habilitados o trabajando en alguna institución, pero sí por un cargo administrativo. "La línea delgada estaría en si reciben un emolumento del Estado y están ejerciendo como diputados", acotó.

Cabe recordar que los suplentes, si son habilitados, tendrían que cobrar $2,000; sin embargo, esto depende del principal, quien decide si se recorta su salario para pagarles. Precisamente, esta situación ha generado conflictos entre varios diputados y sus suplentes en distintos periodos legislativos.