Denuncian vertedero ilegal detrás del Instituto José Dolores Moscote en Parque Lefevre

Ciudad de Panamá/Residentes de la Calle 15, en el corregimiento de Parque Lefevre, manifestaron su preocupación por la acumulación de basura y desechos en la parte trasera del Instituto José Dolores Moscote, área que, según denuncian, ha sido utilizada de manera ilegal como vertedero.

Los vecinos señalaron que en el sitio se acumulan grandes cantidades de caliche, tierra y desechos orgánicos, lo que ha obligado en ocasiones a utilizar retroexcavadoras para retirar los materiales. Esta situación, aseguran, ha provocado afectaciones al muro perimetral del centro educativo, debilitando su estructura.

“Vienen a tirar una tierra, aquí lo han cogido como un desecho, un vertedero de basura, caliche, tierra y lo que ha hecho es cavar, también cada vez que meten una retroexcavadora para llevárse la tierra lo que puede hacer que este muro se venga abajo, este muro es prefabricado, esto no es un muro de contención, y en algunos casos han dado que han cedido y se han vuelto a restablecer”, indicó Héctor, vecino del área.

Ante esta problemática, se hizo un llamado a la comunidad para que mantenga las denuncias activas, respaldándolas con fotos y videos, y las remitan a las autoridades correspondientes, incluyendo la junta comunal y las instancias de tránsito, con el fin de que se sancione a los responsables.

“Hay personas inescrupulosas que lanzan basura y lo que hemos visto parte también de algunos vecinos que me ayuden con la denuncia son carros que se especializan en buscar caliche o chatarra en algunos talleres para luego tirarlos, pero esos carros no llegan a hacer buena disposición de los desechos, son vehículos que aprovechan en estos lugares que están un poco desolados en donde no hay mucha vivienda cerca para tirar la basura”, señaló Rody Rodríguez, representante de Parque Lefevre.

Los moradores también explicaron que la Calle 15 es poco transitable debido a problemas en la estructura del sistema de alcantarillado, obras que no fueron concluidas en la administración pasada, lo que incrementa el riesgo para los conductores y facilita que el área sea utilizada para el depósito ilegal de desechos.

Con información de Luis Velarde