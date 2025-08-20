Desaparecido en La Chorrera: Anthony Chami fue interceptado y forzado a subir a un vehículo

La familia de Anthony Chami continúa con la esperanza de encontrarlo con vida y de que se esclarezcan los hechos que rodean su desaparición.

Anthony Chami, un joven de 19 años, permanece desaparecido desde el pasado domingo 17 de agosto, cuando fue interceptado por varios sujetos mientras regresaba de una tienda en el sector de El Progreso #4, en el distrito de La Chorrera.

Según relataron sus familiares, Anthony fue agredido por los desconocidos, quienes se desplazaban en un vehículo, y posteriormente lo obligaron a subir al mismo antes de abandonar el lugar. Desde entonces, no se tiene rastro alguno de su paradero.

El padre del joven presentó la denuncia ante el Ministerio Público el lunes 18 de agosto; sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido resultados que indiquen su localización o el paradero de los responsables del hecho. La familia, angustiada, señala que vive en constante temor ante la incertidumbre y pide a las autoridades que se aceleren las investigaciones.

Anthony vestía un abrigo azul, pantalón corto negro y llevaba un bolso cruzado negro al momento de su desaparición. Sus seres queridos hacen un llamado a la comunidad para que cualquier persona que tenga información útil la comparta con las autoridades competentes.

Con información de Yiniva Caballero