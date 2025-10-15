Desarticulan red que utilizaba tarjetas de crédito de Panamá para devoluciones falsas en comercios de EEUU

Durante los operativos, denominados Ícaro y Dédalo, fueron aprehendidas 19 personas, entre hombres y mujeres, señaladas de participar en actividades ilícitas que habrían generado un perjuicio económico superior a los 329 mil dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades desarticularon este miércoles 15 de octubre dos grupos delictivos presuntamente vinculados a delitos financieros y blanqueo de capitales, mediante diligencias de allanamiento realizadas en las provincias de Panamá y Chiriquí.

Durante los operativos, denominados Ícaro y Dédalo, fueron aprehendidas 19 personas, entre hombres y mujeres, señaladas de participar en actividades ilícitas que habrían generado un perjuicio económico superior a los 329 mil dólares.

De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi consistía en solicitar tarjetas de crédito a nombre de tarjetahabientes de un banco local, para recibir supuestos créditos por devoluciones de comercios en Estados Unidos, pese a que no existían compras reales.

De forma posterior, los fondos eran transferidos a través de puntos de venta de establecimientos nacionales, simulando transacciones comerciales legítimas. Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron más de $43 mil en efectivo, además de un vehículo, equipos tecnológicos y documentos vinculados a las investigaciones.

Los aprehendidos y los indicios fueron trasladados a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes. Las operaciones fueron desarrolladas de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público.