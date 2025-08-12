Desbordamiento de aguas servidas afecta a comerciantes, turistas y residentes del Casco Antiguo

Ciudad de Panamá, Panamá/Comerciantes, turistas y residentes del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, específicamente en el área comprendida entre la calle Octava y la calle Novena, expresan su preocupación ante el constante desbordamiento de aguas servidas que afecta la zona.

La situación ha obligado a algunos comerciantes a cerrar sus negocios debido a la ausencia de clientes causada por los malos olores. En la calle Octava, una alcantarilla completamente obstruida ha provocado que tanto residentes como turistas convivan con aguas residuales estancadas. Este escenario sanitario ha generado un impacto negativo en la salud y la economía local.

Según testimonios de comerciantes, el problema persiste desde hace varios años, aunque hasta ahora la entidad responsable, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), había brindado solución temporal mediante un camión de succión.

Este servicio mantenía la zona limpia por un periodo aproximado de seis meses, sin embargo, debido a la ampliación de la infraestructura en el Casco Antiguo, la efectividad de esta solución se ha reducido drásticamente.

Actualmente, tras cada succión, el problema vuelve a manifestarse en apenas cuatro días, dejando grandes charcos de aguas estancadas a un costado de la calle, de los cuales emanan olores desagradables y proliferan alimañas. Esta situación genera una mala imagen para los turistas que visitan el histórico sector.

Fernando Díaz, miembro de la Coalición Comunitaria del Casco Antiguo, señaló que uno de los puntos más críticos se ubica en la parte más baja de una de las principales líneas de drenaje que recorre la calle Octava, una de las más transitadas del Casco. Agregó que este punto está colapsando de manera casi permanente, afectando de forma directa a los vecinos, a la iglesia de San José —conocida por su altar de oro— y a un restaurante cercano, que se encuentra en las inmediaciones.

El impacto negativo afecta tanto a residentes como a visitantes de hoteles y lugares religiosos. “Huele feo, creo que aquí el Casco Antiguo es muy importante para el turismo y para la cultura. Histórico es el lugar”, manifestó Iva Meiyin Du, quien es una vecina del lugar. TVN Noticias captó el momento en que una cuadrilla del Idaan realizaba labores de limpieza, pero para los residentes estas acciones representan solo un paliativo temporal.

Se espera que en los próximos días otras autoridades competentes se involucren para ofrecer una solución integral que garantice la calidad sanitaria y mejore la imagen de este emblemático sector, además de proteger la actividad comercial que se ha visto afectada por el cierre de negocios debido al derrame de aguas servidas.

Con información de Hellen Concepción