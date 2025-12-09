Desbordamiento de desechos tras Día de las Madres genera preocupación sanitaria en San Miguelito

El panorama se volvió aún más crítico, dado que la basura invadía la vereda y obligaba a los peatones a caminar por la calle, exponiéndose al peligro en una vía angosta y transitada por vehículos en ambas direcciones, incluido el transporte público.

San Miguelito, Panamá/Tras la celebración del Día de las Madres y el fin de semana largo, el distrito de San Miguelito amaneció con varios puntos repletos de basura acumulada. En sectores como La Fula, los residentes denunciaron una "montaña de desechos", que incluía basura orgánica, plástico y una cantidad inusual de muebles viejos, como sillones, colchones y hasta estructuras de lavadoras abandonadas.

Los moradores informaron a este medio que los desechos llevaban semanas sin ser recogidos. Tras esta situación, el Municipio de San Miguelito comunicó que la empresa recolectora finalmente llegó con camiones para limpiar la zona.

Sin embargo, el distrito se encuentra en pleno proceso de licitación para escoger una nueva empresa recolectora, procedimiento que está programado para el 19 de diciembre luego de haber sido pospuesto al menos tres veces.

A esto se suma que, según la Alcaldía, la empresa actual redujo el servicio ante la proximidad del vencimiento del contrato, lo que suscitó que el Municipio contratara camiones de manera temporal para enfrentar la crisis mientras se adjudica el nuevo servicio.

En sus redes sociales, la alcaldesa aseguró que los operativos de limpieza continuarán durante los próximos días para atender los puntos críticos y reducir el impacto en la comunidad.

Con información de Jessica Román