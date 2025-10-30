Descuentos a jubilados: Sector hotelero advierte impacto económico por proyectos de ley

La actual normativa, vigente desde hace 38 años, establece descuentos de 50% de lunes a jueves y 30% los fines de semana para jubilados y pensionados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Yovana Segarra, manifestó su preocupación ante los tres proyectos de ley que buscan ampliar los descuentos para jubilados y pensionados, presentados en la Asamblea Nacional. Según señaló, el sector hotelero no fue consultado antes de la presentación de estas iniciativas, pese al impacto económico que podrían generar.

Segarra explicó que la actual normativa, vigente desde hace 38 años, establece descuentos de 50% de lunes a jueves y 30% los fines de semana para jubilados y pensionados. Estos beneficios, recordó, fueron creados con la intención de ser asumidos por el Estado mediante crédito fiscal, sin embargo, el sector hotelero ha tenido que absorber esos costos desde su implementación.

Señaló que, durante estos años de vigencia, los hoteles han asumido estos descuentos sin posibilidad de reportarlos en la declaración de renta como crédito fiscal. Reveló que, a la fecha, no han recibido ninguna retribución del Estado.

Agregó que, en 2022, los restaurantes lograron una modificación a la ley que les permite aplicar crédito fiscal, pero dicha reforma excluyó a los demás rubros. Desde 2025 solo los restaurantes podrán reportar descuentos como crédito fiscal. El resto de los sectores, incluidos los hoteles, continúan sin dicha opción.

Impacto económico en los hoteles

Los proyectos de ley proponen extender los descuentos a todos los días de la semana y sobre cualquier tipo de tarifa, incluso las promocionales. Según Segarra, esta medida podría agravar la situación financiera de muchos hoteles, en especial los del interior del país, donde la ocupación se mantiene baja.

Advirtió que aplicar un 50% de descuento diario, incluso sobre tarifas ya reducidas, los llevaría a operar con pérdidas. En muchos casos, esto podría obligar a los hoteles a restringir habitaciones o reducir su personal para seguir funcionando.

La dirigente hotelera indicó que el impacto sería mayor en los establecimientos ubicados en el interior del país, en donde los clientes locales —entre ellos jubilados y pensionados— representan un porcentaje importante de la ocupación.

Asimismo, recordó que los beneficios contemplados por la ley no solo aplican a jubilados, sino también a pensionados y familiares dependientes, lo que amplía el número de beneficiarios y, por ende, la carga para las empresas.

Créditos fiscales y efectos colaterales

Segarra reiteró que el problema de fondo no radica en el apoyo a los jubilados, sino en que los beneficios sociales sean financiados por la empresa privada. Manifestó que, cuando el Estado propone un beneficio, debe asumirlo con responsabilidad fiscal por lo que no puede trasladar ese costo a los negocios, que ya enfrentan altos gastos operativos, impuestos y bajos márgenes de ganancia.

Según la presidenta de Apatel, de aprobarse estas iniciativas sin contemplar la compensación estatal, el sector podría verse obligado a aumentar los precios de sus servicios, afectando al resto de los consumidores.

Los proyectos en debate incluyen descuentos no solo en hospedaje, sino también en transporte, restaurantes, laboratorios clínicos, servicios de internet y cable, entre otros. Esta propuesta ha generado reacciones en distintos gremios empresariales, que advierten dificultades para recuperar los montos descontados mediante el crédito fiscal.

Segarra indicó que Apatel ya ha expresado su posición ante la Asamblea , solicitando que se mantenga la ley actual mientras se revisa su aplicación. Finalmente, planteó que el debate legislativo debería enfocarse en la revisión de la indexación salarial y en medidas que fortalezcan el poder adquisitivo de los jubilados, en lugar de seguir ampliando los descuentos a costa del sector privado.