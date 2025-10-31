Mitradel: Desempleo en Panamá alcanzará su punto más alto en 2025, pero se espera una mejora para 2026

La ministra Jackeline Muñoz anticipa un repunte temporal del desempleo antes de una recuperación del mercado laboral.

Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció que para finales de 2025 se prevé un repunte en las cifras de desempleo, que actualmente se sitúan en 9.5%.

Sin embargo, esa cifra podría crecer, son más de 200 mil personas desocupadas actualmente, de acuerdo con las estadísticas, pero para 2026 se espera el inicio de un descenso en el número de desempleados en el país.

Muñoz destacó que el Ministerio de Trabajo ya registra más de 12 mil contratos nuevos, lo que “nos da ese indicio de que para el próximo año se esperan mejores días”, añadió.

La titular de la cartera laboral manifestó que, según las tendencias del Observatorio del Mercado Laboral, “el recuento del año pasado a este año va a mostrar una pequeña alza en el desempleo, pero entendiendo que este va a ser el pico más alto y que vamos a empezar a disminuir el desempleo para el próximo año”.

La ministra insistió en que “esta cifra es importante porque es el marco de referencia para saber que la tendencia va a la baja el próximo año”.

Cabe señalar que, Panamá enfrenta un alto nivel de informalidad laboral. De acuerdo con los registros de la Contraloría General de la República, más de 700 mil personas trabajan en condiciones informales, sin acceso a seguro social, créditos bancarios ni otras facilidades.

Con información de María De Gracia.