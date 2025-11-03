Desfiles patrios retornan a la Vía España con multitudinaria celebración del 3 de noviembre

El retorno de los desfiles a esta tradicional vía capitalina fue recibido con entusiasmo por las familias que, con banderas, sombreros pintados y camisetas tricolor, celebraron el orgullo de ser panameños y el inicio del mes de la patria.

Vía España, ciudad de Panamá/Los desfiles patrios en la ciudad de Panamá regresaron este año a la Vía España, donde cientos de personas se apostaron desde tempranas horas para disfrutar del paso de escuelas, colegios, instituciones públicas y bandas independientes que rindieron homenaje a la patria en conmemoración del 122 aniversario de la separación de Panamá de Colombia.

Tras varios años marcados por interrupciones debido a la pandemia y las condiciones climáticas, la celebración de este 3 de noviembre se desarrolló sin mayores contratiempos, en un ambiente de entusiasmo y orgullo nacional.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, estuvo presente en el lugar y exhortó a los panameños a celebrar con orgullo su identidad nacional.

“Somos un país maravilloso, con unas potencialidades impresionantes”, afirmó Molinar, al tiempo que envió un mensaje de unidad y esperanza.

La ministra destacó la importancia de mirar hacia el futuro con compromiso y responsabilidad:

Son 122 años de historia que nos exigen sentar las bases de los 122 años que vienen. Depende de nosotros, de nuestra capacidad de unirnos, de trabajar por el país y de hacer lo correcto, que el futuro sea prometedor”, expresó.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, en la Vía España participan 37 bandas escolares y 6 bandas independientes, en un recorrido que se extenderá hasta horas de la tarde.

El retorno de los desfiles a esta tradicional vía capitalina fue recibido con entusiasmo por las familias que, con banderas, sombreros pintados y camisetas tricolor, celebraron el orgullo de ser panameños y el inicio del mes de la patria.

En el Casco Antiguo las delegaciones también impresionaron a los presentes con sus interpretaciones.

Información de Luis Mendoza