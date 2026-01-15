Destacadas voces de la cultura y el periodismo se darán cita en festival organizado por CAF en Panamá

Uno de los espacios destacados será el conversatorio “La cultura como infraestructura vital”, en el que participará Rigoberta Menchú junto con la curadora brasileña de la Bienal de São Paulo, Keyna Elison.

Ciudad de Panamá/La líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la periodista mexicana Carmen Aristegui, considerada una de las voces más influyentes del periodismo latinoamericano, figuran entre los expositores del Festival de Ideas “Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo”, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El encuentro se realizará el próximo 27 de enero en el Panama Convention Center.

El festival será inaugurado por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, junto con la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, marcando el inicio de la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Uno de los espacios destacados será el conversatorio “La cultura como infraestructura vital”, en el que participará Rigoberta Menchú junto con la curadora brasileña de la Bienal de São Paulo, Keyna Elison. En este diálogo se analizará el papel de la cultura como pilar del desarrollo sostenible e inclusivo en la región.

El Festival “Voces por Nuestra Región” será gratuito y abierto al público, aunque con cupos limitados, por lo que se requiere registro previo. La agenda completa y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web de CAF.

Uno de los ejes centrales será el Festival de Ideas, un espacio que congrega experiencias culturales transformadoras de distintos territorios de América Latina y el Caribe, demostrando cómo la inversión en cultura impulsa la innovación, la cohesión social y el desarrollo local.

El festival ofrecerá un espacio dinámico y participativo, con ferias culturales, conversatorios, foros de innovación, mesas sectoriales y sesiones de co-creación. La agenda abordará temas como música, literatura, arte originario y contemporáneo, moda sostenible, plataformas digitales, infraestructura cultural y políticas públicas, además de la presentación de publicaciones y proyectos de CAF vinculados a cultura y sostenibilidad.

El evento dará inicio al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrollará del 27 al 30 de enero y reunirá a líderes empresariales, autoridades y tomadores de decisión, con el objetivo de posicionar a la región como una “región solución” frente a los principales retos globales.