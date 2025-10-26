Detectan 'distorsión de mercado' y precios 'abusivos' en Isla Colón, Acodeco analiza investigar la causa

El director también habló del informe que la Acodeco entregó sobre el precio de las matrículas en las escuelas particulares.

Bocas del Toro/La gran cantidad de denuncias por parte de los residentes en Bocas del Toro llevó al director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, a una gira en esta provincia.

Durante los operativos detectaron gran cantidad de productos vencidos, por lo que procedieron a aplicar lo que dicta la Ley 45 de 2007, tanto en la parte de tierra firme como en la zona insular.

Pero lo más importante, según el director de la entidad, es que "hay distorsión de mercado" y precios “abusivos” en Isla Colón.

Analizan si se abren investigaciones, para determinar si se trata de acaparamiento de productos o si es muy costoso llevar los alimentos a la isla. Según Abadi, los turistas y residentes están “siendo obligados” a pagar altos precios.

Informe sobre matrículas

Explicó que ya se entregó el primer informe que la Acodeco estaba levantando, el cual determinó que el 20% de las escuelas privadas del país mantiene un “alza indiscriminada” de los precios de las matrículas.

Agregó que el 80% de las escuelas privadas mantienen su precio.

Los precios más altos se encuentran en la capital, en sectores como Juan Díaz, que es un corregimiento con “escuelas pudientes”.

“Obviamente, la clase media alta está recibiendo un golpe duro al bolsillo en lo que es la escuela privada”, recalcó.

En tanto, dijo que hay algunas escuelas que bajaron sus precios.

Recordó que el Ministerio de Educación (Meduca) es el ente regulador de las escuelas particulares, y que para poder tener alza de matrículas, los centros educativos privados necesitan colocar la propuesta ante el Meduca y ser aprobada seis meses antes.

Instó a los padres de familia que, en caso de que no se haya notificado o sientan que el incremento es inapropiado, eleven sus quejas al Meduca y a la Acodeco.

En septiembre pasado, Abadi dijo a TVN Noticias que en dos meses la Acodeco entregaría un informe para revelar los costos de la educación particular en el país.

En ese momento explicó que tradicionalmente la entidad publicaba una lista de los colegios más costosos en la capital y cuánto variaba el coste de los mismos para que los padres de familia supieran cuál era más accesible a su presupuesto.

Este año se ha ampliado a todo el país, por lo que permitirá que los padres de familia sepan cuál es el costo en las provincias, en caso de que las personas se muden a otro punto de la república.

Con información de Nixon Miranda