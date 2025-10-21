Detienen a ciudadano colombiano con alerta roja de Interpol por homicidio tras atropello en Pedregal.

Testigos señalaron que el conductor huyó tras el hecho, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta roja internacional para impedir su salida del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano colombiano fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la noche del lunes 20 de octubre, por su presunta vinculación con un caso de homicidio culposo registrado en el corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

Según reportes de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Interpol, el hombre, de 50 años, habría atropellado a una persona el pasado 17 de octubre en el sector de Villalobos, provocándole la muerte en el lugar.

Testigos señalaron que el conductor huyó tras el hecho, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta roja internacional para impedir su salida del país.

El sospechoso fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Colombia. Tras su captura, la Policía indicó que este hombre fue puesto a órdenes del Ministerio Público para los trámites judiciales correspondientes.