Detención provisional para extranjero acusado de hurto, robo y violación en sede del Minsa en Colón

El imputado presuntamente forzó una puerta para ingresar a la oficina de la dirección médica, de donde sustrajo tres computadoras portátiles y posteriormente, agredió a una mujer.

Colón/Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 24 años, fue detenido provisionalmente tras ser imputado por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, en un hecho ocurrido dentro de instalaciones del Ministerio de Salud en la provincia de Colón.

La medida cautelar fue ordenada por un Tribunal de Garantías, luego de que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, sustentara los elementos de convicción durante la audiencia realizada este lunes 6 de abril de 2026.

En la diligencia, el Ministerio Público también solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, peticiones que fueron admitidas por el juzgado.

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De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró la mañana del 4 de abril de 2026, en el edificio del Ministerio de Salud, ubicado en el corregimiento de Barrio Sur. El imputado presuntamente forzó una puerta para ingresar a la oficina de la dirección médica, de donde sustrajo tres computadoras portátiles.

Posteriormente, el individuo habría ingresado a un baño, donde, mediante violencia e intimidación con un arma blanca, agredió a una mujer, causándole lesiones y despojándola de dos anillos y un teléfono móvil. Según la acusación, también abusó sexualmente de la víctima sin su consentimiento.

La rápida intervención de unidades policiales permitió la aprehensión del sospechoso.