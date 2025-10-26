Detienen a hombre con 11 oficios pendientes por delitos sexuales en Guna Nega.

De acuerdo con el reporte policial, entre los documentos vigentes figuran cuatro órdenes de captura y siete de conducción, relacionadas con presuntos delitos contra el pudor y la libertad sexual, además de violación carnal.

Guna Nega, Panamá/Un hombre que mantenía 11 oficios judiciales pendientes, emitidos por distintas autoridades, fue aprehendido el sábado 25 de octubre en el sector de Guna Nega por agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte policial, entre los documentos vigentes figuran cuatro órdenes de captura y siete de conducción, relacionadas con presuntos delitos contra el pudor y la libertad sexual, además de violación carnal, según los registros judiciales verificados en el sistema de consulta ciudadana.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes dentro del proceso judicial. Su detención se produjo durante recorridos preventivos y operativos.

Te podría interesar: Aprehenden a presunto implicado en homicidio de extranjero en Boquete

En tanto, como parte del Plan Firmeza, la entidad informó que en las últimas 24 horas se logró la aprehensión de 171 personas, de las cuales 112 fueron por oficio, 53 por faltas administrativas y seis en flagrancia.

Durante las operaciones, se realizaron 12 allanamientos, se decomisaron seis armas de fuego, 44 municiones y se recuperaron dos vehículos reportados como robados.

En materia de tránsito, se impusieron 1,120 boletas de infracción, entre ellas 158 por exceso de velocidad, 77 por luces inadecuadas, 37 por licencias vencidas, 12 por embriaguez comprobada y 17 por el uso del celular al conducir. Además, 47 vehículos fueron remolcados por diversas causas.