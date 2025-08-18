Detienen a 15 personas en el marco de la operación 'Dealer 2' por venta de drogas en Chiriquí

Una operación conjunta entre el Ministerio Público y Senafront desarticuló una red de distribución de drogas que operaba cerca de colegios en el distrito de Barú.

Puerto Armuelles, Chiriquí/El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, informó que desarrolló este lunes 18 de agosto una serie de diligencias de allanamiento en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), logrando hasta el momento la captura de 14 personas presuntamente vinculadas al microtráfico.

De acuerdo con la institución, estas acciones responden a la creciente incidencia de hechos delictivos registrados en sectores de la provincia de Chiriquí, relacionados con la venta de sustancias ilícitas.

Un total de 15 allanamientos y registros se llevaron a cabo en Puerto Armuelles, distrito de Barú, principalmente en las comunidades de El Palmar, Coronado y San Bartolo, donde los investigados mantenían control territorial.

Las autoridades precisaron que una de las personas aprehendidas presuntamente comercializaba drogas en las cercanías de planteles educativos, lo que elevó la alerta en la zona.

Las investigaciones iniciaron el pasado 17 de julio, tras labores de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos vinculados con la venta al menudeo de sustancias ilícitas. Durante las diligencias, la Fiscalía y Senafront decomisaron presunta droga y otros indicios que serán incorporados al proceso.

El Ministerio Público destacó que estas operaciones forman parte de las acciones estratégicas que buscan reducir la distribución de drogas en el distrito de Barú y reforzar la seguridad de las comunidades afectadas.