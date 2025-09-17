Detienen a profesor de música acusado de corrupción de menores en escuela privada

El profesor fue inhabilitado de forma permanente para ejercer funciones dentro del sistema educativo nacional.

Ciudad de Panamá/Un profesor de música de una escuela privada fue detenido preventivamente por un período de seis meses, luego de que se le imputaran cargos por el presunto delito de corrupción de menores. El docente fue señalado por supuestamente ofrecer dinero a estudiantes a cambio de fotos y videos íntimos.

Las autoridades informaron que el caso fue descubierto tras una denuncia que reveló las acciones indebidas del educador, quien utilizaba su posición para acercarse a las alumnas y hacer propuestas inapropiadas.

Durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía formuló los cargos correspondientes y solicitó la detención provisional, la cual fue concedida por el juez de garantías como medida cautelar mientras avanza la investigación penal.

Jaime Castillo, asesor legal, hizo un llamado a los centros educativos particulares a reforzar sus procesos de selección de personal.

“También es importante hacer un llamado a los centros educativos particulares, que tienen que garantizar la elección del personal de acuerdo al perfil adecuado para atender a un menor de edad”, expresó.

Además del proceso judicial, se abrió una investigación administrativa dentro del plantel educativo, mientras que el Ministerio de Educación activó los gabinetes psicopedagógicos para brindar atención y apoyo inmediato a la comunidad escolar, especialmente a los estudiantes afectados.

El Meduca también informó que, tras confirmarse el caso, el profesor fue inhabilitado de forma permanente para ejercer funciones dentro del sistema educativo nacional, como parte de las medidas institucionales para proteger a la niñez y adolescencia.

