Día del Calypso: Universidad de Panamá celebra la música afrocaribeña con concierto

El evento sirvió como espacio de encuentro para reconocer el aporte de los calypsonians intérpretes y compositores de este género a la identidad cultural panameña.

Ciudad de Panamá/En el Paraninfo de la Universidad de Panamá se realizó este viernes un concierto en conmemoración del Día del Calypso y Calypsonian, una fecha dedicada a resaltar la riqueza cultural y musical de este género, profundamente arraigado en la historia del Caribe panameño.

La celebración, establecida mediante la Ley 426 de 2024, busca honrar el legado del músico bocatoreño Wilfred “Lord Cobra” Berry Gonin, nacido un 17 de octubre de 1932, considerado uno de los más grandes exponentes del Calypso en Panamá y la región.

Durante la jornada, diversas organizaciones y agrupaciones artísticas participaron con presentaciones alusivas al Calypso, interpretaciones musicales, danza y expresiones culturales que destacaron la influencia afrocaribeña y la importancia de preservar esta tradición.

El evento también sirvió como espacio de encuentro para reconocer el aporte de los calypsonians intérpretes y compositores de este género a la identidad cultural panameña, así como para fomentar el interés de las nuevas generaciones en esta manifestación musical que combina ritmo, poesía y crónica social.

Con información de Meredith Serracín