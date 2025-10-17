Inician reparaciones en el Casco Antiguo por daños en adoquines y tubería de agua

Las labores comenzarán este lunes 20 de octubre y se desarrollarán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ciudad de Panamá/La Junta Comunal de San Felipe anunció el inicio de trabajos de reparación en la calle 9na, una de las vías más transitadas y considerada la salida principal del Casco Antiguo, debido al deterioro de los adoquines y una tubería de agua rota que afecta el área desde hace varios meses.

Las labores comenzarán este lunes 20 de octubre y, según las autoridades locales, tomarán aproximadamente tres días.

Los trabajos se desarrollarán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por lo que se implementarán desvíos temporales en la vía para permitir el avance de las reparaciones sin interrumpir totalmente la circulación.

“Gracias a un esfuerzo institucional con el MOP, en la Junta Comunal de San Felipe comenzamos las reparaciones en la calle novena y lo que es la avenida central de San Felipe”, indicó Krysthell Kennedy, suplente del representante del corregimiento.

La intervención busca restablecer la seguridad vial y mejorar la movilidad en este punto clave del Casco Antiguo, una zona que además recibe un importante flujo de visitantes y residentes.

Con información de Luis Velarde