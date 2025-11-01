Día del Niño y la Niña en La Chorrera: palomitas, disfraces y sonrisas llenaron el parque Libertador

Desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde , los pequeños participaron en actividades, compartieron dulces y algunos llegaron disfrazados de sus personajes favoritos.

La Chorrera, Panamá Oeste/Entre juegos, palomitas y algodón de azúcar, los niños del distrito de La Chorrera celebraron con alegría el Día del Niño, una fecha que este año volvió oficialmente al 1 de noviembre tras su restitución mediante la Ley 453 de 2024.

La celebración tuvo lugar en el parque Libertador, donde más de mil niños disfrutaron de una jornada dedicada a la recreación familiar. Desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, los pequeños participaron en actividades, compartieron dulces y algunos llegaron disfrazados de sus personajes favoritos, dando color y entusiasmo a la mañana.

El alcalde del distrito, Eloy Chong, destacó la masiva participación infantil y el espíritu festivo que marcó el inicio del mes de la patria.

Más de mil niños asistieron a la festividad”, indicó el jefe comunal, señalando el compromiso de la comunidad en mantener viva una celebración que enaltece la inocencia y la alegría infantil.

El Día del Niño había sido trasladado durante dos décadas al tercer domingo de julio, según la Ley 56 del 15 de diciembre de 2004, con el objetivo de otorgarle un espacio exclusivo. Sin embargo, diversos sectores consideraron que la fecha perdía relevancia al coincidir con otros eventos nacionales como el Día de los Difuntos y las fiestas patrias.

Con su retorno al 1 de noviembre, la jornada recupera su carácter simbólico dentro del mes de la identidad nacional, al coincidir con las celebraciones patrias.

En distintos distritos y provincias del país, se desarrollaron actividades similares que recordaron, como expresó uno de los presente, “que la inocencia de un niño debe ser resguardada”.

