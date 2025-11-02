Día de los Difuntos: entre rezos, flores y bailes, los panameños honran a quienes partieron

Entre los visitantes, algunos acudieron acompañados de toda la familia para limpiar y adornar las tumbas.

Panamá/Cientos de personas acudieron este domingo a los cementerios de la ciudad capital para rendir homenaje a sus seres queridos, en una jornada marcada por la nostalgia, la fe y también por momentos de alegría.

Muchos coincidieron en que visitar las tumbas de sus familiares no solo es un acto de recuerdo, sino también una manera de encontrar consuelo y renovar la conexión con quienes partieron.

Visitarla, que es lo principal, y ustedes verán que se van a sentir mejor. Te da una alegría muy buena saber que visitaste a tus familiares”, expresó uno de los asistentes.

Entre los visitantes, algunos acudieron acompañados de toda la familia para limpiar y adornar las tumbas. “Yo vengo casi todos los días a ver a mi mamá, no verla, sino a limpiarla, a recordarla, porque acuérdense que el cuerpo se queda, pero el espíritu llega a Dios”, relató un hombre visiblemente conmovido.

Otros aprovecharon la ocasión para compartir recuerdos familiares, anécdotas y enseñanzas de sus antepasados. “Recuerdos a nuestros antepasados que ya nos abandonaron, que nunca mueren porque siempre estarán en el recuerdo”, dijo una mujer mientras colocaba flores sobre la lápida de sus bisabuelos.

El ambiente, sin embargo, no fue solo de solemnidad. Una visitante decidió homenajear a su familiar de una forma diferente: bailando junto a su tumba.

Yo danzo, hablo, estoy feliz, porque eso no es un momento para llorar a los muertos. A los muertos yo los gozo en vida con ellos, porque ahí yo voy a terminar”, comentó entre risas. A pesar de su entusiasmo, aclaró que había límites: “Eso sí, hoy no se toma, y a él le gustaba su trago, pero eso yo lo respeto”.

La fecha también representó una oportunidad económica para muchos vendedores que ofrecían flores, velas y arreglos a precios accesibles.

Se le está tratando de vender al pueblo a precios módicos para que cada uno le lleve algo a su ser querido”, explicó una comerciante. Los precios variaban entre 1.50 y 6 dólares, dependiendo del tamaño del arreglo.

Durante el recorrido, se observaron tumbas recién pintadas, adornadas con coronas y velas, aunque también algunas que permanecieron sin visita.

Este contraste reflejó la diversidad de emociones con las que los panameños viven esta tradición, en la que el amor, el recuerdo y la esperanza se entrelazan cada año para mantener viva la memoria de quienes ya no están.

Con información de Emilio Bastita.