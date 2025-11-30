Día del Maestro: Realizan misa para conmemorar la laborar los educadores y su impacto en la sociedad

Ciudad de Panamá/Este lunes 1 de diciembre se conmemora el Día del Educador, y en la víspera de la celebración, la jornada inició con una eucaristía para recordar los retos y el profundo significado de esta profesión.

En la Catedral Basílica Santa María La Antigua, docentes se reunieron para celebrar una fecha que marca una pausa en el camino: un día para reflexionar sobre el impacto de su labor y honrar a quienes, con vocación, sostienen una de las tareas más importantes de cualquier sociedad: educar.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, y otras autoridades del Meduca también estuvieron presentes en la ceremonia religiosa en honor a los docentes.

Entre los presentes estuvo la maestra Librada Samaniego, de la escuela bilingüe San Juan Pablo Segundo, quien destacó la dedicación y entrega que requiere ejercer lo que, para ella, es mucho más que un oficio: es una vocación.

El llamado también llegó de la voz de monseñor Rafael Valdivieso, quien subrayó el papel preponderante de los buenos educadores y su influencia en la construcción de un mejor país.

De esta manera, en esta fecha, más que celebrar, el mensaje apunta a reconocer que detrás de cada logro académico hay un maestro que acompaña, orienta y transforma. Y que seguir fortaleciendo su labor es, en esencia, apostar por el futuro del país.

Con información de Fabio Caballero.