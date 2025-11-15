Sensores de monitoreo continuo de glucosa beneficiarán a 300 niños en el Hospital Pediátrico

El sistema funciona mediante un pequeño sensor que se coloca bajo la piel —generalmente en el brazo o el abdomen— y que envía, en tiempo real, los niveles de glucosa a un receptor o a una aplicación móvil instalada en los teléfonos del médico y de los padres.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unos 300 niños con diagnóstico de diabetes tipo 1 y tipo 2 serán los primeros en recibir la nueva tecnología de monitoreo continuo de glucosa implementada en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

Así lo confirmó el director médico del centro, Dr. Alejandro Martínez, quien explicó que los pacientes fueron seleccionados previamente por el equipo especializado.

El sistema utiliza un pequeño sensor que se coloca bajo la piel —en el brazo o el abdomen— y que transmite en tiempo real los niveles de glucosa a un receptor o a una aplicación móvil instalada en los teléfonos del médico tratante y de los padres del niño.

La lectura es continua, las 24 horas del día, y el software incorpora alarmas que alertan cuando los niveles de azúcar se elevan o descienden de forma peligrosa.

“La tecnología permite al endocrinólogo pediatra conocer en detalle el comportamiento de la glucosa en cada niño, lo que mejora de manera significativa el control de la enfermedad”, explicó Martínez.

Agregó que este avance no solo optimiza la atención médica, sino que también representa un alivio económico para las familias, que a menudo asumen altos costos en el seguimiento diario de la condición. Cada sensor tiene una duración aproximada de 14 días, tras lo cual debe ser reemplazado por uno nuevo.