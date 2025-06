Director de la CSS, Dino Mon desmiente a diputado del PRD y cataloga de 'ficticia' conversación sobre ley de la CSS

Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, desmintió este viernes al diputado Jairo “Bolota” Salazar, al señalar que nunca ha sostenido una conversación con el perredista sobre las reformas a la institución.

Sus declaraciones hacen referencia a una supuesta conversación entre ambos que, según Mon, "nunca tuvo lugar", como lo expresó en un comunicado.

En un contexto completamente ficticio, el diputado me atribuye opiniones sobre el debate de la ley de reformas a la Caja de Seguro Social y menciona una propuesta de establecer una base salarial general de 1,200 dólares. Quiero dejar claro que jamás he sostenido dicho intercambio con el diputado ni he expresado tales posturas", dijo.