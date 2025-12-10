Dipred atendió a 28 mil jóvenes en riesgo en 2025 con programas de prevención del delito

La meta de ampliar la cobertura en 2026, Dipred apuesta por fortalecer los programas en los barrios más vulnerables y mantener el acompañamiento directo a jóvenes que han demostrado mejoras sostenidas gracias a estas iniciativas.

La Dirección Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) del Ministerio de Gobierno atendió a 28 mil jóvenes en riesgo a nivel nacional durante 2025, mediante programas comunitarios de formación, campamentos y capacitaciones orientadas a prevenir la reincidencia y alejar a niños y adolescentes de entornos delictivos.

La directora de la entidad, Azirha Valdés, explicó que el trabajo de prevención continúa siendo un reto fundamental, especialmente ante casos de reincidencia juvenil que preocupan tanto a las autoridades como a las comunidades.

Valdés recordó que la labor preventiva busca actuar antes de que los menores lleguen a centros de cumplimiento o se involucren en delitos más graves.

“Es importante que la población sepa lo que se está haciendo en materia de prevención. Es un trabajo bonito y necesario”, afirmó.

Programas con impacto comunitario

Entre los proyectos destacados se encuentran:

Elige tu Vida , un campamento de cuatro días dirigido a niños y jóvenes identificados en riesgo por la Policía Comunitaria.

, un campamento de cuatro días dirigido a niños y jóvenes identificados en riesgo por la Policía Comunitaria. Capacítate en tu Barrio , una alianza con el Inade que lleva instructores directamente a las comunidades para evitar costos de traslado y facilitar la culminación de cursos.

, una alianza con el Inade que lleva instructores directamente a las comunidades para evitar costos de traslado y facilitar la culminación de cursos. Actividades integrales con apoyo de la Policía Nacional, Sinaproc, Bomberos, ATTT y otras instituciones.

Valdés señaló que los programas ya muestran casos de éxito, como jóvenes que han montado pequeños negocios: uno dedicado al mantenimiento de aires acondicionados y una joven con servicios de belleza, entre otros.

La directora destacó que el impacto no solo se mide en matrículas o talleres impartidos, sino en los cambios de conducta.

Tengo chicos que antes no iban a la escuela y hoy han regresado. Padres que nos dicen que su comportamiento mejoró. Ese es el verdadero resultado”, dijo.

Sin embargo, aclaró que el entorno familiar sigue siendo uno de los mayores desafíos.

“Hay niños que llegan al campamento y nos cuentan que sus padres los han dejado solos por días. Es una realidad con la que tenemos que trabajar”, comentó.

Coordinación interinstitucional, el mayor reto

Valdés señaló que uno de los problemas históricos ha sido la falta de trabajo conjunto entre instituciones, por lo que DIPRED busca articular esfuerzos para que el Estado actúe de manera unificada en las comunidades.

“Reunir las fuerzas del Estado es clave. Si cada institución trabaja por su lado, los resultados son más lentos. Cuando actuamos juntos, los casos de éxito se multiplican”, indicó.

Con la meta de ampliar la cobertura en 2026, Dipred apuesta por fortalecer los programas en los barrios más vulnerables y mantener el acompañamiento directo a jóvenes que han demostrado mejoras sostenidas gracias a estas iniciativas.