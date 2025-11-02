Diputado Cedeño: 'Es falso' que las leyes actuales son 'suficientes' para combatir la corrupción

Además, señaló que el proyecto rechazado incluía la protección especial al denunciante en materia penal, algo que no está en la norma actual y que es fundamental para motivar a la ciudadanía a cooperar en la lucha contra la corrupción.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cierre del período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional culminó con un "rotundo fracaso" en temas cruciales, dejando un sabor amargo en la sociedad panameña, especialmente en lo referente a la lucha contra la corrupción. La Comisión de Gobierno sepultó iniciativas clave presentadas por el procurador general de la Nación, lo que evidenció una marcada desconexión y una falta de voluntad política para avanzar en las reformas urgentes, según un balance de los diputados Roberto Zúñiga [Vamos] y Ernesto Cedeño [Seguimos] en el programa Radar.

El "rotundo fracaso" de las leyes anticorrupción

El diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, expresó el sentimiento de frustración generalizado ante el estancamiento legislativo.

“El sentimiento es también de frustración porque hay temas muy cruciales, no solamente el debate de las leyes anticorrupción, que fue un rotundo fracaso, y también el poco interés, incluso del mismo Presidente de la República, en poder avanzar en los proyectos anticorrupción...”.

Zúñiga lamentó que la línea de rechazo a las iniciativas del procurador fue inmediata, sin siquiera permitir un diálogo para mejorar o construir una legislación más robusta. Subrayó que la falta de acción envía un mensaje claro al país: "Hay una percepción totalmente real en los ciudadanos de que aquí no se quiere hacer una lucha frontal contra la corrupción".

El diputado recordó las cifras de corrupción, señalando que en 24 años se han perdido cerca de 15 mil 500 millones de dólares, un dinero con el que se pudieron construir 15 mil centros de salud o 300 mil viviendas dignas.

"Es falso que las leyes actuales sean suficientes"

El diputado Cedeño Alvarado desmintió categóricamente la postura del presidente de la Comisión de Gobierno y del presidente de la República, José Raúl Mulino, quienes han afirmado que no se necesitan nuevas leyes anticorrupción.

“El mensaje del señor Presidente no se ajusta con la verdad, o sea, es falso, totalmente, no transita en el sentido de la veracidad... es falsa la aseveración de que con las leyes que estamos son suficientes", destacó.

Cedeño explicó que la ley actual de enriquecimiento injustificado requiere el audito de la Contraloría para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación. El proyecto del procurador Luis Carlos Manuel Gómez, rechazado por la Comisión de Gobierno, precisamente buscaba eximir de ese audito, permitiendo al Ministerio Público investigar de inmediato.

Además, señaló que el proyecto rechazado incluía la protección especial al denunciante en materia penal, algo que no está en la norma actual y que es fundamental para motivar a la ciudadanía a cooperar en la lucha contra la corrupción.

A pesar del revés en la Comisión de Gobierno, el diputado Cedeño manifestó que existe un mecanismo constitucional para revivir los proyectos de ley sepultados, lo que representa una "esperanza" para el país.

"El hecho de que la comisión específica de gobierno haya sepultado estas dos iniciativas se puede revivir si lo aprueba el pleno de la Asamblea. El artículo 166 de la Constitución dice que un proyecto de ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea, a solicitud de uno de sus miembros, revoca el dictamen de la comisión y [diere] su aprobación al proyecto", recalcó.

Los diputados Zúñiga y Cedeño confirmaron el compromiso de sus bancadas (Vamos y Seguimos) de presentar una solicitud de resolución en enero para pedir al Pleno la revocatoria de la decisión de la Comisión de Gobierno, con el objetivo de llevar las iniciativas anticorrupción a segundo debate.

